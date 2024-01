Histórico: abrieron el tunel de la Ruta 4 por debajo de la rotonda Los Pinos

El Municipio de Almirante Brown destacó que gracias al avance en los trabajos de excavación este miércoles 24 de enero se logró abrir el túnel de la Ruta 4, por debajo de la rotonda “Los Pinos”, lo que significa un gran paso en las obras del Viaducto de 1206 metros de longitud. Este histórico paso concretado fue posible luego de que días atrás se superará una etapa clave: la remoción de una cañería de agua que estaba ubicada debajo de la rotonda. Los trabajos se hicieron de madrugada y tuvieron que ver con el desvío y posterior empalme de una cañería de distribución de 600mm de diámetro. “En este comienzo del 2024 seguimos sumando mejoras muy importantes para Almirante Brown. En este caso, avanzando con los trabajos de excavación y abriendo el túnel ubicado debajo de la rotonda en Ruta 4, lo que significa un avance clave para la muy próxima habilitación de esta esperada obra”, remarcó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. De esta manera, esta mejora integral que significa el Viaducto de Ruta 4 de 1226 metros de largo y que se materializa con dos carriles de ida y vuelta con separador central, está cada vez más cerca. Las obras incluyen también las correspondientes colectoras, dejando la rotonda elevada para los vehículos que crucen por la avenida Hipólito Yrigoyen. De esta manera, el viaducto permitirá que el transporte y los vehículos circulen a nivel del suelo por Yrigoyen y en forma subterránea por debajo de la Rotonda a lo largo de la Ruta 4, potenciando por completo la circulación en esa zona. En simultáneo se lleva adelante en articulación con la Provincia la repavimentación integral de Ruta 4, desde la avenida Donato Álvarez, en el límite con el partido vecino de Quilmes, hasta la avenida Fragata Capitán Moyano, en conexión con Lomas de Zamora, abarcando una extensión total de 13,3 kilómetros.

