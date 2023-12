Una multitud visitó “Adrogué a cielo abierto”, un paseo navideño y propuestas artísticas y gastronómicas

El Municipio de Almirante Brown destacó que una multitud de vecinos y vecinas disfrutaron de “Adrogué a Cielo Abierto”, una importante jornada que incluyó propuestas gastronómicas, un pesebre viviente y un paseo navideño, shoppings de compras con descuentos y shows en vivo en el centro de la mencionada localidad. La iniciativa se llevó adelante sobre la calle Esteban Adrogué, que estuvo limitada al tránsito entre Mitre y Espora, y contó con la presencia de más de 6 mil vecinos y vecinas que durante toda la jornada concretaron más de 3 mil compras en los distintos stands y comercios habilitados. “Una multitud se acercó a disfrutar de Adrogué a Cielo Abierto, una importante iniciativa que incluyó propuestas gastronómicas, shows en vivo, descuentos, un pesebre viviente y un paseo navideño y muchas actividades más con entrada libre y gratuita. Estamos muy contentos con la recepción de esta movida que seguramente replicaremos” destacó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. El evento contó con dos escenarios. Uno de ellos en las escalinatas de la Casa Municipal de la Cultura, en Esteban Adrogué N° 1224, el cual contó con espectáculos de folklore, tango, teatro y shows infantiles. Allí también se presentó una obra navideña, un ballet clásico y flamenco, el coro de señas y niños CPT, además de la actuación de Alejandro Maldonado, el dúo Valecanto, el Sexteto de voces CPT y la orquesta Municipal de Tango de Almirante Brown, entre muchos otros artistas. El otro escenario estuvo ubicado en Somellera y Esteban Adrogué, donde actuaron los DJs Ale Nadal, Mauro Jota, Fede Gama, el grupo de funk Paso Nivel y la banda de jazz Clonazejazz. Por otra parte, las familias que se acercaron disfrutaron también de un paseo navideño con un pesebre viviente y un circuito con stands gastronómicos ofreciendo variedades para todos los paladares. También hubo promociones y la posibilidad de comprar indumentaria, accesorios, calzados, elementos de decoración, de perfumería, bijouterie, helados, juguetes, entre otros artículos, con importantes descuentos, junto con la presencia de la feria de productores locales y de los puestos de viveros. Cabe destacar que la iniciativa contó con la adhesión y participación de la gran mayoría de los comercios de Adrogué, que también ofrecieron promociones y extendieron sus horarios de atención. La propuesta fue realizada en articulación entre comerciantes organizados, la Cámara de Comercio de Adrogué, la Iglesia Cristo para Todos y el Municipio de Almirante Brown a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional y el Instituto Municipal de las Culturas.

