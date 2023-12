Milei viaja a Bahía Blanca junto a ministros y personal médico

El presidente Javier Milei viaja este domingo a la mañana rumbo a Bahía Blanca junto a ministros y personal médico en el marco de la emergencia que atraviesa esa ciudad del sur bonaerense tras el temporal de viento y lluvia que provocó el sábado al menos 13 muertos. El anuncio lo realizó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, a través de la red social X.

