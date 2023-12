Cascallares monitoreó el temporal y acompañó en la calle a los equipos del municipio

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, monitoreó desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) durante toda la madrugada el avance del frente de tormenta que se desplazó por el área metropolitana y posteriormente salió a la calle junto a los equipos comunales para dar respuesta en los barrios de nuestro distrito. Estos operativos se extenderán durante toda esta jornada de domingo en Almirante Brown. Acompañado por la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, por el titular de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, Martín Borsetti, y por integrantes del equipo de Defensa Civil (DC), Cascallares siguió muy de cerca las imágenes y los datos del temporal como así también su desplazamiento por el AMBA. Asimismo, ni bien la tormenta lo permitió los equipos de diversas áreas del Municipio de Almirante Brown salieron a la calle para realizar recorridas y dar respuesta a casos de caídas de ramas, avanzando con la desobstrucción de bocas de tormenta y ductos, como también con el despeje de arterias y la gestión ante la prestadora Edesur por los cortes en el suministro eléctrico. “Durante toda la noche del sábado y la madrugada del domingo monitoreamos el desplazamiento del frente de tormenta desde el sur de la provincia de Buenos Aires hacia el área metropolitana”, indicó Mariano Cascallares, para agregar que “ahora estaremos durante esta jornada trabajando en los barrios junto a nuestros equipos municipales”. Se recordó en ese contexto que para inquietudes o en caso de cualquier emergencia las y los vecinos de nuestro distrito pueden comunicarse con el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco a la línea 147, o llamando a los teléfonos 2206-1300 o al 2206-1360 o al número 4238-2595 durante las 24 horas.

