Gobierno lanzará un protocolo antipiquete: Patricia Bullrich anunciará los detalles esta tarde

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno lanzará un protocolo contra los cortes de calle y que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindará los detalles esta tarde a las 16.45 en una conferencia de prensa. Adelantó que habrá “sanciones severas” a quienes corten la calle.

La ministra Patricia Bullrich comunicará a las 16:45, en la sede de la cartera, los detalles del nuevo “protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, completó. El vocero presidencial anticipó que la iniciativa “alcanzará al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”.

