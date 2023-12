Encuentro de Cascallares con supermercados y mayoristas con foco en la producción y comercio

Organizada por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional del Municipio de Almirante Brown, se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por el intendente Mariano Cascallares y de la que también participaron representantes de diferentes supermercados y comercios mayoristas de nuestro distrito. Estos encuentros se llevan adelante todos los años a los efectos de articular acciones y políticas públicas en favor de la producción y el comercio local. “Seguimos profundizando la agenda de trabajo con los diferentes sectores de la producción y el comercio de nuestro distrito”, indicó Mariano Cascallares, para agregar que “somos un Estado Presente que trabaja junto a todos los sectores de la comunidad”. Participaron del encuentro, desarrollado en el Centro de Operaciones Municipal (COM), representantes de ChangoMás, Carrefour, MaxiCarrefour y Supermercados Disco. También dijeron “presente” el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional Federico Sassone; su par de Seguridad Paula Eichel, el concejal Martín Borsetti y el jefe de la Estación Departamental de la Policía Bonaerense, comisario mayor Martín Mira.

Both comments and pings are currently closed.