“Desde ayer estamos en un escenario mucho más complicado”, advirtió Axel Kicillof tras los anuncios económicos de Caputo

“Voy a ser breve porque a este acto le sigue nuestra primera reunión con el nuevo gabinete: a partir del día de ayer estamos en un escenario todavía mucho más complicado, así que vamos a ponernos inmediatamente a trabajar en esto”. Así resumió Axel Kicillof su mirada sobre el paquete de medidas económicas que ayer anunció Luis Caputo. Te puede interesar: Kicillof le pidió recursos a Milei, reivindicó a Cristina Kirchner y envió señales para liderar la etapa que viene en el peronismo La escueta reflexión del gobernador bonaerense se produjo durante la jura de ministros que encabezó en el teatro Argentino de la Ciudad de La Plata, donde sobre el cierre del evento debió hacer un enorme esfuerzo para contener su emoción. “Vinimos a reconstruir la Provincia, pero también a transformarla y tenemos que seguir”, postuló el mandatario kirchnerista antes de hacer una nueva referencia a la administración de Javier Milei: “Lo hemos pedido de manera muy respetuosa de la voluntad popular, porque hoy hay un gobierno nacional que tiene otra orientación, otra tendencia, pero nosotros vamos luchar de manera denodada para continuar con ese mismo ritmo y capacidad de respuesta a las necesidades, que son tantas, del pueblo de la Provincia de Buenos Aires”. Tras el aplauso estruendoso del auditorio, Kicillof enfatizó: “La vez pasada hablábamos de un gabinete militante y lo fue… esta vez vamos a tener que poner mucha más creatividad, mucha más militancia para seguir adelante con lo que nos propusimos”. Te puede interesar: Juran los ministros de Axel Kicillof y el peronismo inicia la etapa de “resistencia” desde la provincia de Buenos Aires “Con estas palabras nos comprometemos a honrar el compromiso ante el pueblo de la Provincia de Buenos Aires”, alcanzó a decir con la voz entrecortada por la emoción. Nuevo gabinete con exfuncionarios nacionales Durante el acto de jura, Kicillof presentó a su nuevo esquema de gobierno, que incluye a exministros de la gestión nacional de Alberto Fernández, como Gabriel Katopodis, Juan Martín Mena o Silvina Batakis. Entre lo más fuerte en el plano político aparece la salida de Sergio Berni al frente de Seguridad. Kicillof reconoció su labor. Será reemplazado por Javier Alonso, actual subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del ministerio. Berni sostendrá su estructura en el ministerio, pues quedará como rector del Instituto Universitario Juan Vucetich; además de sostener su banca como Senador bonaerense. Te puede interesar: Kicillof anunció los cambios en su Gabinete: lugar para los intendentes, La Cámpora y Massa retienen lo propio y no sigue Berni Mena, ex viceministro de Justicia de la Nación y hombre de la expresidenta Cristina Kirchner, juró como titular del ministerio de Justicia bonaerense para reemplazar a Julio Alak, quien asumió como intendente de la ciudad de La Plata. Katopodis juró como ministro de Infraestructura en lugar de Leonardo Nardini, que regresa al municipio de Malvinas Argentinas, donde fue reelecto como intendente en las últimas elecciones. Al igual que Nardini, Katopodis cuenta con el respaldo de los intendentes. Impulsada por un sector de los jefes comunales encabezados por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y también por la vicegobernadora Verónica Magario, llega al Gobierno bonaerense Silvina Batakis. La exministra de Economía y presidenta del Banco Nación será la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano. Llega para reemplazar a Agustín Simone. La Cámpora, por su parte, retuvo los ministerios de Ambiente, con Daniela Vilar; Salud, con Nicolás Kreplak; y el Instituto Cultural, que seguirá bajo el mando de Florencia Saintout, pese a que días atrás juró su banca como Senadora provincial, a la que ahora deberá pedir licencia. El espacio de Sergio Massa sigue con presencia en la mesa ministerial bonaerense, pues Jorge D’Onofrio juró como ministro de Transporte bonaerense. Además, se ratificó la eliminación de la Jefatura de Gabinete. La estructura que ostentaba Martín Insaurralde hasta que estalló el escándalo del yate en Marbella será absorbida por otras áreas. Carlos Bianco quedó al frente del ministerio de Gobierno en lugar de Cristina Álvarez Rodríguez, que pasará a ser la Jefa de Asesores, en un enroque de funciones. Otra ratificación cercana a Kicillof es la continuidad de Andrés Larroque como ministro de Desarrollo de la Comunidad. El “Cuervo” seguirá al frente de un área que se avizora compleja para los tiempos que vienen. Pablo López permanece en el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Augusto Costa continua a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Walter Correa en Trabajo y Alberto Sileoni en la Dirección General de Cultura y Educación. Javier Rodríguez seguirá en el Ministerio de Desarrollo Agrario; Agustina Vila seguirá en la Secretaría General; Jésica Rey, en Comunicación Pública; Estela Díaz, en el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Kicillof decidió no tocar demasiado. Por ello, también ratificó a Cristian Girard al frente de ARBA y a Santiago Pérez Teruel, que continuará como Asesor General de Gobierno. Por su parte, el Banco Provincia seguirá bajo el mando de Juan Cuattromo.

