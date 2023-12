Cascallares acompañó la jura de los consejeros escolares de Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó la jura de consejeros y consejeras escolares de nuestro distrito durante un acto realizado en la Casa de la Cultura, donde destacó el compromiso de “seguir trabajando para tener una educación pública de calidad con más obras de infraestructura escolar”. La ceremonia se llevó adelante en el salón Soldi y luego de la jura, el cuerpo quedó conformado por Ezequiel Mars, como presidente; Jorge Gangi, como vicepresidente; Federico Fuentes como tesorero y María Marta Silva como secretaria. También fueron designados Sandra García (1er vocal), Karina Cabrera (2do vocal), Iris Balmaceda (3er vocal), Ana Carolina Randi (4ta vocal), Yanina Niczyporuk (5ta vocal), Lorena Luna (6ta vocal) y Claudia Arce (Secretaría técnica). En ese marco, Mariano Cascallares subrayó el “enorme trabajo y rol que tiene el Consejo Escolar para articular mejoras para nuestros establecimientos educativos” e instó a “seguir trabajando para tener una educación pública de calidad y con infraestructura y tecnología”. “Desde 2015 creamos 47 nuevas instituciones en todos los niveles y modalidades de enseñanza. Hace pocos días inauguramos el jardín de infantes número 13 en estos años y a eso se le suman nuevas escuelas primarias, secundarias y técnicas, además de los importantes trabajos de refacción y ampliación de los edificios escolares”, destacó. Durante la jornada se realizó también la entrega de diplomas y reconocimientos a los consejeros y consejeras escolares salientes: Norma Illescas, Natalia Charles Mangeón, Solange González Seipel, Adrián Bufoni y Ana Randi. En la actividad dijeron presente la senadora bonaerense María Rosa Martínez; su par Federico Fagioli; el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; el jefe de Gabinete, Leandro Battafarano; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola. También la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, la concejala Cecilia Cecchini; el jefe regional de Inspección Escolar, Leonardo Lafflito, la jefa distrital de inspección escolar, María Inés Centurión, y la directora provincial de Cooperadoras, Rosana Merlos, además de veteranos de guerra, inspectores e inspectoras, directivos de escuelas, representantes de centros de estudiantes y de sindicatos docentes y no docentes, entre otras.

