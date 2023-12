Realizaron una importante jornada de forestación en el Hospital Oñativia

El Municipio de Almirante Brown avanzó en los últimos días con la plantación de nuevas especies nativas, de distintas variedades, en la zona del estacionamiento y el parque aledaño al hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada, en el marco del histórico plan de forestación que viene llevando adelante. Se trata de un espacio que estaba totalmente despoblado y en el que la cuadrilla de Embellecimiento local aportó una hermosa estructura forestal para dar sombra y también embellecer con una amplia variedad de floración. Durante dos jornadas se plantaron unas 60 especies nativas en este importante hospital provincial, entre las que se encuentran catalpas, jacarandas, ibira pita, tipa, guaran, sen de campo y lapachos, entre muchos más. De esta manera, la Comuna continúa incorporando especies nativas en distintos rincones de Almirante Brown, potenciando un histórico Plan de Forestación Municipal que ya posibilitó, desde 2018, la plantación de miles de especies en el distrito. “Continuamos con trabajos de forestación para seguir potenciando este gran pulmón verde que significa el Distrito para el Conurbano Bonaerense, en este caso sumando especies que ofrecerán espacios de sombra y embellecimiento en el estacionamiento del hospital Arturo Oñativia”, explicó el intendente electo Mariano Cascallares. Cabe recordar que en las últimas semanas se realizaron también trabajos de parquización y forestación con más de un centenar de especies nativas sobre el boulevard de la calle Yapeyú, que fue pavimentada en su totalidad e inaugurada hace pocos meses, y también en la Plaza Luis Scala, ambos en las localidades de Glew y Longchamps.

