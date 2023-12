Julian Alvares acompañó la jura y asunción de concejales y consejeros escolares de Lanús

El intendente electo de Lanús Julián Álvarez acompañó la jura y asunción de concejales y consejeros escolares del oficialismo y de la oposición, que tendrán mandato hasta el 10 de diciembre de 2027. “Les deseo el mayor de los éxitos a quienes tuvieron el honor y la responsabilidad de asumir sus bancas, a través de la voluntad popular. Queremos un Concejo Deliberante y un Consejo Escolar presentes, que aborden y resuelvan las demandas y necesidades de los vecinos y vecinas”, afirmó Julián Álvarez. Las y los concejales que prestaron juramento fueron Omar Galdurralde, María Belén Berrueco, Hugo De Gregorio, Paula Romeo, Daniel Dragoni y Karina Gutiérrez, por Unión por la Patria; Damián Schiavone, Ayelén Curlo, Marcelo Villa y Anabella Ron, por Juntos por el Cambio; y Juan del Oso y Mariana Ayesa por La Libertad Avanza. En total son 24. En cuanto a las y los consejeros escolares, asumieron Roberto Crovella, Natalia Grunblatt y Bernabé Riverol, por Unión por la Patria; mientras que Gustavo Lavezzi y Gisela De Ángelis hicieron lo propio por Juntos por el Cambio. En total son 10.

