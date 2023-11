Llega la primer muestra de arte sobre mates de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown anunció que este sábado 25 de noviembre llevará adelante en el edificio histórico La Cucaracha la “Expo Naranja Matera”, la primera muestra de arte sobre mates del distrito con presencia de más de 30 artesanos de todo nuestro país. La actividad se llevará adelante con entrada libre y gratuita en el edificio situado en Diagonal Brown N° 1386, donde los vecinos y vecinas podrán encontrar stands, charlas, debates, sorteos, trivias y muchas sorpresas más. La iniciativa es realizada en articulación entre el Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto de Estudios Históricos, y la organización Abrazo Matero, en el marco de las actividades por los 150 años del distrito. Además, este domingo se realizará también en La Cucaracha una nueva edición de “Té con cuentos” a cargo de narradoras y susurradoras del ICAB, quienes contarán cuentos para todas las edades. La actividad iniciará a las 17 horas y tendrá como invitada especial a Ingrid Golan y Marisa Brondo. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a participar de un fin de semana con actividades en nuestro Museo y Archivo Histórico La Cucaracha, con entrada libre y gratuita. Por un lado el sábado tendremos la primera exposición de mates del distrito con más de 30 artesanos y el domingo un espacio para la ficción con narradoras”, destacó el intendente electo Mariano Cascallares.

