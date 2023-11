El municipio de Brown entregó reconocimientos a vecinos e instituciones por su labor y compromiso ambiental

En un acto realizado en el flamante Parque Saludable Ramón Carrillo, el intendente electo de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entregó junto a Juan Fabiani reconocimientos y distinciones a vecinos, vecinas e instituciones locales por su labor y compromiso con el ambiente. La actividad se llevó adelante en el espacio situado en la calle Erezcano N°1850, donde las autoridades reconocieron a organizaciones socioambientales y vecinales, instituciones culturales y educativas, y a representantes de la comunidad browniana que mantienen un fuerte compromiso con la temática ambiental. Esta importante iniciativa se realizó en el marco de los 150 años del Partido de Almirante Brown y contó con la presencia del secretario de la Agencia de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; del subsecretario de la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable, Mariano Ragonese, y la coordinadora General de Ambiente, Romina Galeota. También participó el gerente de Programas y Proyectos del Instituto Nacional del Agua, Máximo Lanzetta. Entre las instituciones destacadas se encontraron representantes del Jardín de Infantes N°931 de San Francisco de Asís; el Jardín Newlands, los colegios Newlands, Montessori, Sendas Verdes y el Modelo Mármol; las escuelas secundarias N°41 de Burzaco y N°15 de San José; el ISFD N°41, Fodehum y la Universidad Nacional Guillermo Brown. También dijeron “presente” el Centro de Combatientes de Malvinas, los CIC de Mármol y Malvinas Argentinas, las instituciones Fueguitos Brown, el Refugio La Esperanza, La Sociedad de Fomento Santa Ana de Glew, el COA Brown, y el Instituto Santa Rosa de Claypole, entre muchas más. “Estamos muy felices de llevar adelante estos reconocimientos a personas e instituciones locales que con su trabajo y compromiso contribuyen cada día al cuidado del ambiente, de nuestra casa común”, destacó Mariano Cascallares. En esa línea, subrayó que “no hay mejor lugar para llevar adelante esta celebración que en el nuevo Parque Saludable Ramón Carrillo, que en muy poco tiempo desde que fue inaugurado se transformó en un punto de encuentro cotidiano de vecinos y vecinas, algo que nos llena de orgullo”.

