Transición en Seguridad: Aníbal Fernández recibió a Guillermo Francos y Nicolás Posse

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, recibió este martes en su despacho a los futuros funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza, el designado ministro del Interior, Guillermo Francos, y al próximo jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para conversar sobre “aspectos vinculados a la seguridad pública”. Según se informó oficialmente, también estuvieron presentes en el encuentro el jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández, el subjefe de la misma fuerza, Osvaldo Matto; el comisario general Luis Alejandro Rolle y el jefe de gabinete de asesores, Lucas Gancerain. La reunión en la cartera de Seguridad es la primera que se produce a nivel ministerial, en el marco de la transición que se inició esta mañana con la reunión que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el mandatario electo Milei en la residencia de Olivos y que se prolongó durante dos horas y medias.

