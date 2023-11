Municipio y provincia fortalecen con politicas publicas la producción rural en Brown

El intendente electo de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto a Juan Fabiani y al ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participaron de una jornada productiva en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, llevada adelante en el marco de las acciones que se promueven para el fortalecimiento de la zona rural de nuestro distrito. Durante el encuentro se concretó la entrega de certificados a quienes participaron de diversos cursos y talleres, de árboles nativos y frutales, y de ayudas económicas a emprendedores y productores locales. Participaron también el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Néstor Urretavizcaya; el presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), Juan Manuel Rossi, y el director provincial de Cooperativas Agropecuarias, Nicolás Bento. “Sentimos una gran responsabilidad de seguir trabajando muy fuerte con este tercio de nuestro territorio que es toda la zona rural. Acompañar a las productoras y productores es un gran desafío. Está claro que tienen las condiciones para emprender pero necesitan que el Estado los acompañe”, indicó Cascallares. Asimismo, agradeció al Gobierno provincial por la tarea mancomunada promovida en beneficio del sector rural, a la UNLZ por el acompañamiento y además a los emprendedores, productores rurales y a las Pequeñas Unidades de Producción Alimenticia (PUPAs), que “están siempre participando de los espacios de comercialización que generamos desde la Comuna”, dijo. En ese marco, Cascallares subrayó la importancia de la educación pública y gratuita en el sector rural con la Escuela Agraria, por ejemplo, una de las 45 instituciones educativas que se pusieron en funcionamiento durante la gestión. Y se refirió al desarrollo del programa provincial de mejora de caminos rurales que incluye la incorporación de maquinarias y materiales para la renovación de las trazas. En consonancia, Rodríguez también destacó la tarea articulada que posibilita dar más oportunidades de empleo. “Hay una política que está muy atenta a los productores y emprendedores, que brinda apoyo técnico y financiero, ya que para nosotros es fundamental el derecho al trabajo”, sostuvo. En tanto, agregó que “en Brown hay una labor municipal muy importante en todo este sector “. También estuvieron presentes el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone y el Director de la Granja, Nicolás Izaguirre. En la jornada se realizó la entrega de certificados a productores beneficiados con el banco de insumos para el desarrollo de las actividades agropecuarias, y de cursos y talleres formativos de la Granja Municipal ejecutados durante el 2023. Entre ellos, de plantas nativas, bio insumos y de agroecología y soberanía. También se selló un contrato con la productora Jacinta Fernández para ser beneficiada con un aporte no reintegrable del fondo agrario destinado al crecimiento de la agricultura familiar. Por último, se entregaron certificados a la Cooperativa de Trabajo Surco Agroecológico Ltda. y a Flores del Sur Limitada, favorecidas con el Programa Provincial de Agregado de Valor cooperativo, que busca aumentar la competitividad de las cooperativas agropecuarias mediante el fortalecimiento de los procesos de industrialización y la integración con apoyo financiero a través de subsidios destinados a cubrir los costos de proyectos innovadores orientados a promover mejoras en lo institucional.

