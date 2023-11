ANSES reactiva un doble bono para jubilados: quiénes pueden cobrarlo

Cuáles son los bono de ANSES para jubilados 2023 En noviembre, los jubilados y pensionados que cumplan con algunos requisitos podrán acceder a dos bonos: Refuerzo de Ingresos de Anses.

Bono de PAMI por el Programa Alimentario. De cuánto es el bono jubilados en noviembre 2023 El bono de Refuerzo de Ingresos de $37.000 de Anses está dirigido a jubilados y pensionados que cuenten con ingresos que no superen un haber mínimo, que en noviembre equivale a $87.459. El extra es compatible con estos tres grupos: Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

para el (PUAM). Pensiones No Contributivas (PNC). De cuánto es el bono del Programa Alimentario PAMI El PAMI mantiene vigente su Programa Alimentario para jubilados mayores de 60 años, que estén afiliados al organismo y cobren hasta un haber mínimo y medio. Quienes cumplan con esos requisitos accederán a un bono de $15.000 por el Programa Alimentario para la compra de alimentos. Se acreditará en la misma fecha y lugar de cobro que los haberes mensuales. Calendario de pagos ANSES en noviembre Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de noviembre de 2023.

9 de noviembre de 2023. DNI terminados en 1 : 10 de noviembre de 2023.

: 10 de noviembre de 2023. DNI terminados en 2: 13 de noviembre de 2023.

13 de noviembre de 2023. DNI terminados en 3: 14 de noviembre de 2023.

14 de noviembre de 2023. DNI terminados en 4: 15 de noviembre de 2023.

15 de noviembre de 2023. DNI terminados en 5: 16 de noviembre de 2023.

16 de noviembre de 2023. DNI terminados en 6: 17 de noviembre de 2023.

17 de noviembre de 2023. DNI terminados en 7: 21 de noviembre de 2023.

21 de noviembre de 2023. DNI terminados en 8: 22 de noviembre de 2023.

22 de noviembre de 2023. DNI terminados en 9: 23 de noviembre de 2023. Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre de 2023.

24 de noviembre de 2023. DNI terminados en 2 y 3: 27 de noviembre de 2023.

27 de noviembre de 2023. DNI terminados en 4 y 5: 28 de noviembre de 2023.

28 de noviembre de 2023. DNI terminados en 6 y 7: 29 de noviembre de 2023.

29 de noviembre de 2023. DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre de 2023.

