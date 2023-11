Mariano Cascallares votó en Burzaco

El intendente electo de Almirante Brown, Mariano Cascallares, emitió su voto esta mañana poco antes de las diez horas en el Instituto Inmaculada Concepción e la localidad de Burzaco, en el marco del balotaje presidencial. “Celebro que nuestros vecinos estén eligiendo en libertad y con esperanza al próximo presidente de la Nación”, indicó poco después de emitir su sufragio.

Both comments and pings are currently closed.