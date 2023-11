Inauguraron dos murales en homenaje a Ricardo Irorio, padre del metal Argentino

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, presentó dos nuevos murales en homenaje al cantante Ricardo Iorio, recientemente fallecido y considerado uno de los padres de la música metal en Argentina. La iniciativa se llevó adelante en el marco de las políticas públicas que impulsa la Comuna browniana para embellecer los espacios públicos y también homenajear a distintos referentes de nuestra música y de la cultura. Uno de los murales se encuentra en el Paseo de los Artistas en Adrogué, ubicado en la calle Estrada entre Seguí y Spiro -en paralelo a las vías del tren- en el que se destaca la figura de Iorio, quien fuera líder de los grupos de metal argentino V8, Hermética y Almafuerte. El otro, en tanto, fue bautizado como “Sin rumbo fijo, hacia adelante voy” y se levanta en la calle Buenos Aires N°321, en la localidad de Malvinas Argentinas. En él, se aprecia la figura de Iorio cantando con un atardecer de fondo. Las obras fueron realizadas por los artistas TiN (@tin.rocktambulo), Eki (@eki.bessada.arte) y Pilín (@pilinandrada), algunos de los creadores de otros murales que embellecen los rincones de nuestro querido Almirante Brown. “Continuamos generando en todo el territorio browniano estos hermosos murales para llenar de color y magia embelleciendo a nuestros rincones. Esta vez, con dos homenajes a Ricardo Iorio, gran referente del metal argentino que con su arte tanta alegría contagió a nuestros vecinos”, destacó Mariano Cascallares. Cabe recordar que en las últimas semanas se presentaron dos nuevos paseos con murales en las localidades de Adrogué y Burzaco. El primero se titula “Bienvenidos a Adrogué” y con las figuras de Borges, Caloi y Soldi dan la bienvenida en el acceso al distrito ubicado en Espora y 30 de Septiembre. El segundo, en tanto, se encuentra en el centro comercial de Burzaco.

