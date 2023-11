Zoonosis asistió a 2360 perros y gatos durante una jornada en las localidades brownianas

Este sábado 4 de noviembre, el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Almirante Brown logró atender a 2360 perros y gatos en una sola jornada realizada en las localidades de nuestro distrito entre las 10 y las 13 horas sin turno previo. En la oportunidad, a partir de la instalación de puestos sanitarios en las Delegaciones Municipales y en espacios públicos, el equipo de Zoonosis le aplicó la vacuna antirrábica a 1668 animales, concretó 692 desparasitaciones y también otorgó 349 turnos para castración. Desde temprano miles de vecinos con sus animales se fueron acercando por ejemplo a la Plaza Luján de Mármol, a las delegaciones municipales de Don Orione, Rafael Calzada, Claypole y de Ministro Rivadavia. También dijeron “presente” en la Plaza Libertad de Longchamps, en la Plaza San Martín de Glew y en la Plaza Brown de Adrogué como también en las instalaciones de Zoonosis (Burzaco). Mariano Cascallares se mostró orgulloso del trabajo de Zoonosis Brown destacando que “se trata de una institución modelo en la provincia y nuestro país que seguimos potenciando de la mano de estos operativos gratuitos y descentralizados en los barrios y en las localidades brownianas”. Vale recordar que Zoonosis Brown nació con el Programa de Control Ético de Poblaciones Caninas y Felinas implementado por la intendenta Hebe Maruco hace más de 25 años. En ese marco Almirante Brown es el primer municipio no eutanásico del país “y estamos orgullosos de que nuestro programa de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas sea cada vez más modelo en la Argentina”, indicó Mariano Cascallares, quien también realizó un especial reconocimiento a la tarea de las entidades proteccionistas de los animales.

Both comments and pings are currently closed.