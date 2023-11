La respuesta de Juan Grabois a Milei: “El león no ruge como antes, es un traidor”

Juan Grabois salió con los tapones de punta a responderle al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, que salió con los tapones de punta a responderle al candidato a presidente de La Libertad Avanza,, que lo acusó de “ladrón” en un video extraño video que publicó en sus redes sociales. “¿Que te pasa león? Te mandaron al banco y lo sacaron al gato Mauricio para que juegue por vos. No te dejan ir a los canales y encima te dejaron en tu casa como ese salame de la computadora, que decías el otro día, repitiendo palabra por palabra el spot de Patricia Bullrich, que vos sabés que es mentira, porque vos sabés que yo no robo, y lo sabés perfectamente” , comienza diciendo en el video el exprecandidato a presidente de Unión por la Patria.

