Presentan un nuevo parque con equipamiento y modernos juegos en Brown

El Municipio de Almirante Brown presentó el Parque Malvinas en el Barrio Lindo de la localidad de Malvinas Argentinas. En dicho predio, que se encuentra en la intersección de las calles Pasteur y Quebracho, los niños y las familias ya disfrutan del nuevo espacio público. En el lugar la Comuna browniana instaló modernos juegos para los más chicos y también mobiliario y equipamiento para todos los vecinos. En el lugar también se realizaron tareas de parquización y se colocaron modernas luces con tecnología Led mejorando la iluminación del parque. Los trabajos incluyeron la instalación del nuevo piso para facilitar el juego de las niñas y los niños que ya utilizan los toboganes, las hamacas y las estructuras didácticas. Además, en el lugar se agregaron veredas y accesos desde el barrio. Finalmente se llevaron adelante tareas de forestación plantando especies autóctonas en gran parte del nuevo parque. Vale destacar que el Parque Malvinas forma parte del Polideportivo de Malvinas Argentinas que el Municipio de Alte Brown construye, y que incluye un nuevo Natatorio Municipal que se sumará al que actualmente funciona en la localidad de Ministro Rivadavia. “Seguimos generando espacios verdes totalmente equipados y con forestación y parquización para el disfrute de todas las familias de nuestro querido distrito”, indicó Mariano Cascallares. En paralelo se informó que también avanza a todo ritmo la construcción de un tercer Natatorio Municipal sobre la calle Güemes de la localidad de Rafael Calzada, muy cerca del límite con Claypole.

