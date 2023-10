En el 40 aniversario de la democracia, señalizaron como lugar de la memoria a la “Ex Casa de las torturas”

En el marco del 40° aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín ocurrido el 30 de octubre de 1983, el Municipio de Almirante Brown identificó y señalizó como Lugar de la Memoria la “Ex Casa de las Torturas”, en la localidad de Malvinas Argentinas. La emotiva actividad comenzó en la plaza Puerto Argentino donde se descubrió un cartel informativo sobre el lugar a señalizar. Luego, las autoridades caminaron hasta donde funcionó este espacio de tortura durante la dictadura cívico militar entre 1971 y 1973, ubicada entre las calles Serrano y Buenos Aires, donde hizo la presentación como Lugar de la Memoria. Se trata de un inmueble conocido como “Ex Casa de las Torturas” por la comunidad lindante del entonces Barrio Loma Verde, donde se cometieron violaciones a los Derechos Humanos a Trabajadores Sindicalizados y militantes políticos, durante la Dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, entre 1971 y 1973. “Hoy se cumplen 40 años del retorno de la democracia. Nuestro país cerraba la etapa más oscura y comenzaba un tiempo de diálogo y de participación. Defender la democracia debe ser un compromiso de todos”, subrayó Mariano Cascallares. De la actividad dijeron presente el intendente interino Juan Fabiani, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la directora General de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Débora Casado; el coordinador de Memoria Histórica, Rubén Miños; la delegada de Malvinas Argentinas, Antonella Nápoli, e integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 17 y de la Secundaria N° 6, además de vecinos y vecinas

