El municipio instaló juegos integradores en un jardin de infantes de Rafael Calzada

Con el objetivo de promover la inclusión y la igualdad de oportunidades, el Municipio de Almirante Brown instaló una hamaca integradora en el Jardín de Infantes N° 922 de la localidad de Rafael Calzada. La comunidad educativa de la institución, ubicada en Azopardo entre French y Falucho, recibió el nuevo equipamiento de parte de la Comuna browniana frente a la necesidad de integrar a una de sus pequeñas alumnas que sufre una discapacidad. Victoria es la niña que a partir de ahora disfruta junto a sus compañeritos de los juegos y del espacio de recreación que posee el establecimiento de la Educación Inicial. La pequeña comenzó el año pasado en sala de tres años y gracias al acompañamiento del cuerpo docente y especialmente de sus pares quienes la ayudan y enseñan está logrando integrarse. “Seguimos fortaleciendo la inclusión de las personas con discapacidad, con una educación inclusiva y especial, en este caso con la instalación de una hamaca integradora solicitada por las autoridades del querido Jardín N° 922, quienes pensaron en la necesidad de Victoria y en todo el alumnado que la acompaña”, manifestó Mariano Cascallares. Por su parte, la directora del establecimiento, Carina Martino, señaló: “Estamos realmente muy felices celebrando la llegada de la hamaca inclusiva. Es una gran alegría para toda la comunidad educativa, directivos, docentes y estudiantes y principalmente para Victoria y su familia poder contar con este juego”. “Agradecemos que el Municipio nos escuchó y accedió a nuestro pedido. Fue una meta cumplida”, agregó. Cabe señalar que, si bien la hamaca ya es utilizada, el Municipio prevé la construcción de un piso para un mejor acceso al juego integrador. Es para destacar además que el año pasado la comuna instaló una hamaca similar en el Jardín de Infantes N° 942 del barrio La Esther en Claypole.

