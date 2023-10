“Milei es peligroso y desequilibrado, irse con él es una perpetuación de la grieta”

El senador Martín Lousteau (UCR) reiteró este jueves que el aval que le dio el miércoles Patricia Bullrich a Javier Milei le dio “vergüenza ajena y propia” e insistió en que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) es “una persona desequilibrada que no tiene ninguna idea buena e irse con él es una perpetuación de la grieta”.

“La conferencia de prensa me dio vergüenza, ajena y propia porque la vida es sostener todo lo que dijimos en campaña. Creo que Milei es un demagogo extremista de derecha, es una persona peligrosa y desequilibrada que no tiene ninguna idea buena y que nada de lo que dice se aplicó en ningún lugar. Su concepción acerca de lo que es una sociedad pone en riesgo la convivencia democrática”, sostuvo Lousteau en declaraciones a Radio con Vos.

En este sentido, el radical opinó que tomar partido entre el candidato de Unión por la Patria (UxP) y Javier Milei es perpetuar la grieta: “Si frente a Massa o Milei el comportamiento es ‘me voy con Milei’ hay una perpetuación de la grieta y yo creo que hay que salir de ahí”.

“Después podemos hablar del punto de vista personal, pero como dirigente digo que nos asignaron un rol de responsabilidad de oposición, se puede reconstruir algo mas sano en la argentina si ocupas ese rol”, indicó.

De esta manera, el excandidato a jefe de Gobierno porteño renovó sus críticas a la decisión que comunicó Bullrich -junto a su excompañero de fórmula Luis Petri- de aliarse con Milei, con apoyo del expresidente Mauricio Macri.

Tras una reunión en el comité nacional, el radicalismo anunció el miércoles que “no acompañará a ninguno de los candidatos” presidenciales en el balotaje, y acusó a Macri de ser un “gran irresponsable” y de “querer joder” la continuidad de Juntos por el Cambio.

Lousteau calific de antidemocrtico a Mauricio Macri por impulsar el apoyo de Bullrich a Milei Captura de TV

Lousteau calificó de “antidemocrático” a Mauricio Macri por impulsar el apoyo de Bullrich a Milei / Captura de TV.

Por otro lado, Lousteau consideró que muchos dirigentes de JxC en la ciudad no adhieren a la candidatura del libertario e indicó que le gustaría escuchar al jefe de Gobierno electo de CABA, Jorge Macri, decir: “Con Milei no”.

“Me gustaría ver que en la Ciudad construimos un JxC más amplio, me parece importante escuchar a Jorge Macri decir que con Milei no. Como escuché a otros gobernadores radicales decir que con Milei no, me gustaría escuchar a Macri”, aseveró el radical.

En este sentido, el senador afirmó que la coalición había funcionado de manera “muy amplia” en la ciudad y señaló que el nuevo gobierno “no quiere funcionar igual porque quiere volver a algo más PRO puro”.

Para Lousteau, algunos dirigentes de JxC cercanos a Macri seguramente se “vayan” al espacio libertario pero señaló que “estarán en otro espacio político”.

En tanto, el radical opinó que lo primordial es hacer “un mea culpa y una autocrítica” sobre el motivo que llevó a la coalición opositora a quedar en tercer lugar en las elecciones generales y quedar afuera del balotaje, y consideró importante “aceptar el lugar en que nos puso la sociedad”.

“Cuando hablé con Horacio, me dijo que ella (Patricia) iba a hablar en titulo personal y no en nombre de los 6 millones de votante de JxC. Me pareció una estafa”, insistió y cuestionó a Bullrich y Macri por no dejar que el PRO tuviera un “ámbito para debatir” la decisión.

“Es difícil no pensar que es lo que perseguía Macri desde el inicio. Él insistió mucho en que el PRO tuviera dos candidatos y tuviera determinado tono. Durante la campaña se la pasó legitimando a Milei y ahora que terminó la campaña y JxC no hizo una buena elección se va con Milei que es el tipo que estaba eligiendo”, rememoró.

Por estas razones, el dirigente consideró “antidemocrático” a Mauricio Macri y cuestionó que haya realizado esta decisión “sin haber dado la cara”.