Massa convocó a ir a las urnas el domingo “a buscar nuestra bandera”

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, llamó a votar con la “bandera” argentina en las elecciones del domingo, propuso un “nuevo pacto federal” y sostuvo que lo que se necesita en el país es “ponerse de acuerdo en cinco o seis cosas básicas” para mejorar la situación social y económica. Desde una fábrica de la ciudad bonaerense de Pilar, el lugar elegido para el cierre de campaña de UxP, Massa defendió la necesidad de “promover el trabajo y ayudar a aquellos que están en la economía popular y el trabajo informal porque el Estado los abandonó y los tenemos que abrazar”. También apuntó a la necesidad de “mejorar los salarios y el poder de compra de la gente” porque, dijo, “perdimos poder de compra sistemáticamente porque el Estado no tuvo lugar firme y presente en la puja distributiva”. “El domingo decidimos si amamos nuestra bandera o no” Sergio Massa Rodeado de trabajadores, docentes y jubilados en un acto de corte intimista, el ministro y candidato convocó a ir a las urnas el domingo “a buscar nuestra bandera”, con el pedido de garantizar la victoria “cueste lo que cueste”. Se define “si somos un país que defiende a la industria nacional o uno que se abre a que entre cualquier cosa sin mirar qué y entonces los argentinos se quedan sin trabajo” / Foto: Prensa. En su discurso, el postulante propuso además un “nuevo pacto federal” para Argentina, al advertir que “en el norte está gran parte del futuro”. “Escucho hablar de recortar a las provincias y eliminar la coparticipación. Tuve la suerte de recorrer de punta a punta la Argentina y les puedo asegurar que en el norte está gran parte del futuro de nuestra patria, por lo que representan no sólo los minerales sino el corredor bioceánico, que se transforma en el corazón del Mercosur”, expresó. También señaló que “cree en la Argentina del trabajo” y anticipó que, en caso de ser electo, avanzará en la “igualdad de remuneración” salarial entre varones y mujeres. “Las mujeres son las grandes protagonistas de este siglo, pero hoy, por el mismo trabajo, cobran un 23% menos, en promedio”, expuso. Foto: Prensa. También planteó la necesidad de que los jóvenes “se sientan parte e integrados en el país” y propuso “cambiar el sistema educativo” porque “los pibes se aburren en el colegio”. Tras advertir que “termina la primera etapa” del proceso electoral, con lo cual abonó la posibilidad de una definición en el balotaje del 19 de noviembre, Massa afirmó que el domingo se define “si somos un país que defiende a la industria nacional o un país que se abre a que entre cualquier cosa sin mirar qué y entonces los argentinas se quedan sin trabajo”. “Definimos si tenemos un proyecto de desarrollo, con los recursos del campo, petróleo, gas, la minería y el talento de cada argentino en la economía del conocimiento, nuestros recursos turísticos y bellezas naturales, si las hacemos valer o las rifamos y dejamos que vengan de afuera y las usen como quieran”, añadió. Como cierre de su discurso, enfatizó: “Decidimos si elegimos un país que defienda su proyecto de desarrollo con convicción frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) o si vamos de rodillas al almacén, con el manual del almacenero, a rendirnos y a hacer lo que nos impongan”. “El domingo decidimos si amamos nuestra bandera o no”, insistió. Más temprano, en una ronda de entrevistas, el candidato oficialista había reiterado su consigna de “convocar a los mejores en un Gobierno de unidad nacional” para “construir la Argentina de los próximos años”, además de destacar que “el año que viene va a ser un muy buen año en reducción de inflación, gobierne quien gobierne”. “Mi gobierno va a ser distinto a éste”, había dicho, en esa línea, desde el acto en Pilar. “Esa idea que convive en la Argentina hace tantos años de querer hacer desaparecer al otro tiene que ser parte del pasado desde el 10 de diciembre. Tenemos que valorar a la gente por su talento y por sus ideas, por sus convicciones y no por un sticker en la frente”, señaló. También defendió durante el día la campaña realizada en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para publicitar la decisión de otorgar la posibilidad de que los usuarios de los servicios de transporte público de pasajeros renuncien al subsidio. Foto: Prensa. “La gente está planteando que es inviable la propuesta de Patricia Bullrich y Javier Milei de sacar el subsidio al transporte. Con la resolución del Ministerio de Transporte, esta campaña que quizás se tornó en polémica, pero hace varios días que la vienen haciendo los gremios, se le dice a la gente que si ganan Bullrich o Milei, el boleto va a costar 1.100 pesos”, dijo Massa sobre los postulantes de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA), respectivamente, en declaraciones a la radio Rock & Pop. “Una cosa es decir algo en la tele y en las redes y otra cosa es aplicarla en la vida real porque tiene impacto directo en el bolsillo del trabajador, del jubilado, del estudiante que se toma un colectivo o un tren y ve como el boleto del bondi se le va a $700 y el del tren a $1.100”, ejemplificó. “El domingo se define si somos un país que defiende a la industria nacional o un país que se abre a que entre cualquier cosa sin mirar qué y entonces los argentinas se quedan sin trabajo” Sergio Massa Y precisó que “en 20 días de ir a laburar, el costo de viajar sin subsidio serían 26 lucas, lo que sería más del 10% del salario en un tipo que gana alrededor de 200 lucas”. Massa agregó que tanto Milei como Bullrich “anunciaron quita de subsidio y además Milei anunció privatización de la red de trenes, de lo que ya tuvimos una mala experiencia en los 90 donde más de un millón de personas quedaron desconectadas porque más de 630 pueblos quedaron desconectados”. “Nosotros venimos hace cuatro años invirtiendo en el Belgrano Cargas, que este año tuvo récord de transporte porque su función significa transportar carga de las zonas productivas a menor costo logístico comparado con el camión”, precisó. En otro tramo de la entrevista, Massa planteó que “lo peor de la campaña es que no se discuten en profundidad los temas y eso se vio en el debate, donde yo fui a proponer iniciativas concretas para solucionar problemáticas y el resto de los candidatos no dijeron ni una propuesta”.

