Se habilitó el puente carretero norte sur en el paso bajo nivel de Longchamps

El Municipio de Almirante Brown informó que ya se encuentra habilitada la circulación vehicular en el nuevo puente carretero norte-sur en la obra del Paso Bajo Nivel de la calle Diehl, en la localidad de Longchamps. Se trata del puente carretero que está ubicado en paralelo a las vías del ferrocarril, en el lado oeste, que permite conectar con la estación de Glew y el Paso Bajo Nivel de la calle Patria. Además del paso vehicular también cuenta con cruce peatonal con barandas de seguridad. Este avance se realiza en simultáneo con las obras de excavación del nuevo Paso Bajo Nivel de Diehl, el cual contará con dos carriles e incluye la construcción de calles colectoras y un puente peatonal del lado oeste de las vías. Además, está previsto la creación de pasos bajo nivel internos peatonales para mejorar la circulación y vinculación en ambos sentidos, para facilitar la accesibilidad a pie de los transeúntes. El túnel está destinado a agilizar y hacer más fluido el tránsito que circula en dirección sudoeste – noreste por Diehl. Tendrá una altura total de 4,62 metros, lo que permitirá el paso de ómnibus de larga distancia, e incluye la adecuación del sistema de desagües pluviales existentes, al tiempo que los puentes peatonales estarán conformados por vigas de hormigón. Asimismo, la obra contempla la construcción de veredas y rampas de acceso, y la iluminación con luces LED de todo el complejo vial. “Seguimos avanzando con estas obras históricas para Almirante Brown, gracias al trabajo articulado con el Gobierno Nacional, que incluyen el Paso Bajo Nivel de Diehl, pero también el de la calle Presidente Perón, en Rafael Calzada, y el Viaducto de Ruta 4, el cual se encuentra en un estado de avance del 90 por ciento”, remarcó Mariano Cascallares.

