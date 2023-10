SUAF ANSES: quiénes podrán acceder hasta a $111.000, a partir de ahora

Tras el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $1.770.000, también se va a modificar el límite de ingresos fijado para poder percibir la prestación. En ese escenario, un nuevo grupo trabajadores recibirán un extra que varía desde los $17.000 hasta los $111.000, dependiendo de cada caso. Asignaciones Familiares ANSES: quiénes podrán acceder con el nuevo tope Uno de las exigencias para poder contar con las asignaciones SUAF, es no estar incluido dentro del Impuesto a las Ganancias. Por ende, con la suba del piso se va a modificar también el tope de las personas que pueden percibir las Asignaciones Familiares. ANSES: ¿a quiénes les corresponderá cobrar las asignaciones SUAF, a partir de ahora? Los beneficiarios que busquen cobrar alguna de las asignaciones familiares del esquema SUAF, deberán cumplir los siguientes requisitos: Ser trabajadoras/es en relación de dependencia .

. Ser personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) .

. Ser trabajadoras/es monotributistas .

. Ser trabajadores de temporada .

. Ser trabajadores rurales .

. Personas que cobren la Prestación por Desempleo .

. Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra .

. Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante .

. Titulares de jubilaciones y pensiones. Asignaciones SUAF: cómo aplicar Los trabajadores deberán solicitar turnos para percibir las asignaciones por Prenatal, por Maternidad, por Maternidad Down y la Ayuda Escolar. Estos turnos se pueden gestionar llamando al 130 o mediante la página web oficial, en la sección “Trámites en Línea”. Para Hijo e Hijo con discapacidad, se deberán presentar directamente en las oficinas de ANSES.

