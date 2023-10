Cascallares y Fabiani visitaron el “Hogar Eva Perón” en su 75º aniversario

En el Día de la Lealtad, Mariano Cascallares y Juan Fabiani visitaron el Hogar Eva Perón en Burzaco y celebraron su 75° aniversario junto a los más de 30 adultas y adultos mayores que residen en esa querida institución browniana. La actividad se llevó adelante en el establecimiento ubicado en la calle Roble N°880, en la localidad de Burzaco, y contó con la participación del director nacional de Políticas para Adultos Mayores, Tomás Pessacq, y de la directora del Hogar Eva Perón, Natalia Loiacono. La jornada incluyó un almuerzo y también shows artísticos que fueron disfrutados por los residentes de este importante espacio que brinda atención integral a adultos mayores que no cuentan con obra social ni recursos para acceder a una residencia de larga estadía. “En el Día de la Lealtad, es una alegría visitar este histórico lugar construido en el marco de la Declaración de los Derechos de la Ancianidad proclamados por Eva Perón en agosto de 1948 e inaugurado en octubre del mismo año, que brinda asistencia integral a nuestros adultos y adultas mayores”, remarcó Mariano Cascallares. En esa línea, destacó la “importancia del desarrollo de políticas públicas para la tercera edad” y también las obras de puesta en valor anunciadas por el Gobierno Nacional para potenciar el trabajo de este histórico espacio de contención y cuidado. De la actividad participó también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bárbara Miñán, entre otras autoridades. OBRAS DE PUESTA EN VALOR Cabe recordar que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través de la Secretaría de Obras Públicas y como parte del Plan de Infraestructura del Cuidado, se encuentra licitando las obras para la puesta en valor de esta importante residencia de larga estadía destinada. Las obras incluyen 6.550 m2 de intervención, dividida en cuatro etapas, e incluirán la finalización del pabellón de cuidados intensivos y la adecuación de los bloques de dormitorios para incorporarles baños individuales en reemplazo del actual núcleo común, que será transformado en una sala de estar. Los trabajos suman además la reparación integral de cubiertas y galerías, la adecuación de las instalaciones sanitarias, de gas, eléctricas y de agua, y la modernización de los sistemas de calefacción, acondicionamiento climático y de tratamiento de efluentes cloacales. También se renovarán la cocina, el lavadero y el sector de mantenimiento, y se construirá un nuevo espacio para las y los trabajadores, con baños, vestuarios y cocina. Asimismo, se harán trabajos de mejoras en el cine-teatro y en espacios exteriores, se construirán huertas con canteros elevados, y se ejecutará un cerramiento de seguridad sobre todo el perímetro del predio.

