Larroque, Cascallares y Fabiani recorrieron un polo productivo y dialogaron con trabajadores

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, visitó junto a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani el Club Social y Deportivo San Martín y el Polo Productivo FUNCAT, donde dialogaron con sus trabajadores y firmaron convenios para el equipamiento de playones deportivos. La jornada comenzó en el Club ubicado en Arenales N°520, en la localidad de Burzaco, donde se hizo un balance del trabajo y las intervenciones realizadas por la coordinación de Proyección Social con personas que salieron del contexto de encierro para fortalecer sus derechos e inclusión social. Luego, las autoridades firmaron un convenio con la cooperativa de trabajo FUNCAT para el equipamiento de dos playones deportivos ubicados en el Barrio Arseno, en beneficio de vecinos y vecinas que disfrutan de estos importantes espacios públicos. Posteriormente se trasladaron hasta el Polo Productivo de FUNCAT, situado en DUFAU N°550 en la localidad de San Francisco de Asís, el cual fue creado en 2019 con el objetivo de brindar servicios y generar trabajo colectivo para fortalecer las cooperativas asociadas. “Gracias a la articulación con la Nación y la Provincia, desde Almirante Brown trabajamos todos los días para potenciar el trabajo y acompañar a nuestras cooperativas para que puedan crecer en su productivamente”, remarcó Mariano Cascallares, quien destacó que “el trabajo es el principal igualador social”. El lugar está integrado por veinte cooperativas de diferentes rubros: construcción, textiles, marroquinería, reciclaje, educación y servicios e instalaciones, las cuales reciben acompañamiento asesoramiento legal por parte de la cartera Provincial, para que obtengan financiamiento, se contacten con otras unidades productivas y puedan desarrollar su comercialización. Cabe recordar que el pasado 25 de septiembre se inauguró el nuevo Polo productivo Textil, el cual cuenta con maquinaria específica de corte, costura y bordado, exposición de procesos integrados y de alta tecnología. En la jornada dijeron presente también por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, la subsecretaria de Políticas Sociales, Juliana Petreigne; el subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini; el subsecretario de Deportes,. Leandro Lurati, y la directora Provincial de Economía Social, Florencia Villar Mientras que por Almirante Brown estuvieron la secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; la asesora de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Regina Stacco; el coordinador de Proyección Social, Enrique Osvaldo Besuchet; y también el presidente del Club San Martin de Burzaco Gabriel Ostanelli y el presidente de FUNCAT, Martín Villalba.

