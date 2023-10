El Gobierno busca que el Previaje se convierta de programa turístico a política de Estado

El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para que el programa de incentivo turístico conocido como PreViaje quede establecido en forma permanente a través de una ley. Así lo confirmó este lunes el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, durante un acto realizado en la localidad de Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis, que compartió con su par de Turismo, Matías Lammens, y con el gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá. “Hemos tomado la decisión de enviar al Congreso una ley que tenga al PreViaje como política de Estado para que en la Argentina, gobierne quien gobierne, el Programa no dependa solo de la voluntad de un Ministro sino que sea parte de las políticas de la economía argentina para incentivar un sector que genera empleo”, señaló Massa. Massa hizo el anuncio desde San Luis junto a Lammens y el gobernador Alberto Rodríguez Saá / Foto: Nicolás Varvara. La iniciativa del Gobierno comprende la creación de un “Régimen plurianual de incentivos para la promoción del empleo, las inversiones y la formación en la actividad turística”. Entre sus principales puntos, se destaca la continuidad del reconocimiento de un crédito del 50% del monto de cada operación de compra anticipada de servicios turísticos a prestadores habilitados. Además, habrá reducciones de las cargas patronales para las empresas turísticas-hoteleras-gastronómicas que incorporen nuevo personal. En efecto, habrá una reducción del 80% de la alícuota durante los primeros 12 meses contados a partir del inicio de la relación laboral. Durante los subsiguientes 12 meses, la reducción será del 50% y, durante el tercer y el cuarto período de 12 meses, del 40%. Foto: Nicolás Varvara. Asimismo, la reducción ascenderá al 100% durante los primeros 12 meses cuando se trate de incorporaciones laborales debidamente registradas de mujeres; personas menores de 24 años y mayores de 55; personas con discapacidad; o personas que, previo a su contratación, hubieran sido beneficiarias de los programas sociales y de empleo. “Hemos tomado la decisión de enviar al Congreso una ley que tenga al PreViaje como política de Estado para que en la Argentina, gobierne quien gobierne, el Programa no dependa solo de la voluntad de un Ministro sino que sea parte de las políticas de la economía argentina para incentivar un sector que genera empleo” Sergio Massa En relación con las inversiones productivas del sector, los beneficiarios del régimen podrán gozar de un bono de crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las erogaciones efectivamente realizadas. Para las pequeñas y medianas empresas, el bono de crédito fiscal ascenderá a un importe equivalente al 40% de las inversiones mencionadas, en tanto que, para las microempresas, dicho porcentaje se incrementará al 50%. El beneficio podrá utilizarse para la cancelación de los montos a abonar de Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado e Impuestos Internos. Foto: Nicolás Varvara. Por otro lado, quienes cuenten con un proyecto de inversión aprobado quedarán exceptuados de liquidar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) un monto de hasta el 25% de las divisas que ingresen en concepto de inversión extranjera directa para la ejecución del proyecto, en una cuenta especial en moneda extranjera habilitada por el BCRA a tal efecto. La iniciativa también contempla incentivos para inversiones de micro, pequeños y medianos prestadores a través de una línea específica de aportes no reembolsables para la ejecución de proyectos y/o solvento de gastos de capital de inversiones productivas turísticas. Además, habrá líneas de créditos a tasa subsidiada para las empresas comprendidas en el sector. Foto: Nicolás Varvara. El Programa PreViaje fue lanzado a fines de 2020 con el objetivo original de reactivar el turismo interno luego de la pandemia del coronavirus. Debido a su gran éxito inicial, luego se sumaron cuatro ediciones más, estando la última todavía en aplicación. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó en la fecha que durante este fin de semana largo viajaron por el país 1.500.000 de turistas y gastaron $ 111.145 millones, con una suba del 8,3% de gasto promedio a valores constantes en la comparación interanual. La entidad atribuyó los resultados al impulso del PreViaje y a la llegada de visitantes internacionales, “Frente al mismo fin de semana del año pasado, viajó un 15% más de turistas”, señaló el trabajo de CAME.

Both comments and pings are currently closed.