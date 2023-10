Con las obras concretadas, el Lucio Melendez esta operativo y continua sumando servicios

El Hospital Lucio Meléndez de Adrogué se encuentra totalmente operativo luego que en los últimos días se habilitaron los sectores de Guardia Pediátrica y de Adultos, Quirófanos, la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), y la nueva Internación de Clínica Médica del mencionado nosocomio. De ese modo este histórico hospital de nuestro distrito, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud bonaerense, continúa sumando nuevas obras y servicios mejorando la atención y las prestaciones para todos los vecinos. Pero hay más: el Lucio Meléndez está incorporando por primera vez un nuevo Tomógrafo y también un Mamógrafo, en el marco de la política de fortalecimiento de la red de diagnóstico por imágenes que lleva adelante la Provincia de Buenos Aires. Las áreas que se volvieron a poner operativas en los últimos días son la Guardia de Adultos (Clínica Médica) y Pediátrica, los cuatro Quirófanos para intervenciones quirúrgicas, y la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Todos estos servicios funcionan en el edificio construido hace seis años en el Lucio Menéndez. En paralelo ya se encuentra habilitado nuevamente el sector de cirugía, lo que incluye la posibilidad de atender partos. A estos servicios se le suma el área de Internación de Clínica Médica totalmente nueva y ya operativa con 14 camas. Se trata de un sector que se construyó a nuevo este año y que ya fue habilitado y se encuentra funcionando. Finalmente se continúa realizando también la puesta en valor de diferentes sectores del Hospital como el frente, los pasillos y el hall de entrada.

