Tras ser denunciado por “terrorismo económico”, Milei cierra su campaña

Tras una semana en la que fue denunciado por sus dichos contra la moneda nacional, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, enfrenta sus últimos días de campaña de cara a las generales con visitas a varias localidades del conurbano bonaerense, antes del cierre que prepara para el miércoles en el estadio porteño de Movistar Arena, el mismo lugar que eligió para el cierre de las PASO, comicios en los que resultó el postulante más votado. Luego del debate del pasado domingo, Milei y otros dirigentes de su espacio estuvieron esta semana en el centro del debate por sus controvertidas declaraciones públicas en contra del peso, que lo convirtieron en blanco de denuncias judiciales, y le valieron el repudio de economistas y dirigentes, tanto de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio, quienes consideraron que el espacio libertario ejerce “terrorismo económico”. En una semana en que se disparó la cotización del dólar ilegal, el líder de LLA se refirió al peso argentino como “excremento” y ante una pregunta sobre si era conveniente renovar -o no- los plazos fijos bancarios respondió: “Jamás”. El miércoles, Milei fue denunciado ante la Justicia por el presidente Alberto Fernández, lo que desembocó esa misma tarde en una conferencia de prensa en la que se defendió -junto a Ramiro Marra- desde las oficinas de la sociedad de bolsa Bull Market. Marra fue otro de los denunciados, luego de que dijera a través de sus redes sociales: “Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo”. Foto: Cris Sille. Ante esas declaraciones, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE) llamaron a tener “responsabilidad democrática” y argumentaron que próximamente Argentina cumplirá 40 años de democracia, un hecho que “requiere de instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable”. El viernes, el fiscal federal Franco Picardi impulsó la acción penal para que se investiguen los dichos de Milei, en el marco del expediente iniciado por una denuncia de Alberto Fernández, según informaron fuentes judiciales. Por su parte, Milei empezó a utilizar la denuncia del Gobierno y las críticas desde diversos sectores en sus discursos de campaña. “¿Acaso soy responsable del déficit fiscal, de la emisión monetaria, de la toma de deuda, de la esterilización con Leliqs, de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo, del cepo?”, dijo el jueves en Salta, donde encabezó un masivo encuentro con militantes. Para esta tarde, se espera una nueva caravana proselitista por la ciudad balnearia de Mar del Plata, en medio de un fin de semana largo en el que el destino turístico está colmado de turistas. Foto: Emiliano Rapetti. El candidato libertario se mostrará acompañado por la postulante a gobernadora Carolina Piparo con el objetivo de achicar la diferencia con el candidato a la reelección de Unión por la Patria (UxP) Axel Kicillof. Según informaron desde el espacio, también estarán presentes en la ciudad balnearia varios dirigentes del espacio como el candidato a intendente de General Pueyrredón Rolando Damaio, la referente y candidata a diputada nacional Juliana Santillán y el armador bonaerense Sebastián Pareja. El libertario y su comitiva a regresarán este sábado mismo a la ciudad de Buenos Aires para retomar el último tramo de la gira proselitista el próximo lunes feriado. En este sentido, desde el espacio explicaron que el lunes estarán alrededor de las 15 en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora, distrito en el que piensan aprovechar el escándalo desatado por el viaje que realizó Martín Insaurralde a Marbella con la modelo Sofía Clerici. Foto: Pepe Mateos. Finalmente, Milei y su comitiva se trasladarán alrededor de las 17 del lunes a Moreno, a donde se sumarán la candidata a intendente de ese municipio Andrea Vera y posiblemente el también candidato a intendente de La Matanza, el cantante de cumbia David “El Dipy” Martínez. En Moreno, LLA denunció que durante la madrugada se produjo un presunto ataque en la casa de la candidata a concejal de ese municipio, Daiana Durán. “Acaban de entrar a la casa de la primera candidata a concejal de Moreno de Javier Milei. La ataron de pies y de manos. Le pusieron papel higiénico en la boca. Le dijeron que si seguía haciendo política para La Libertad Avanza la iba a pagar ella y su familia”, informó La Libertad Avanza desde su cuenta oficial de la plataforma X (antes Twitter). Foto: Nicolás Varvara. “La casta tiene miedo”, fue el posteo de Milei en su cuenta de X, al conocerse la denuncia. La caravana del lunes sería la última actividad de LLA antes del cierre de campaña que se realizará el próximo miércoles desde las 19 en el Movistar Arena de Villa Crespo, el mismo estadio que fue escenario para su cierre de campaña en las PASO.

