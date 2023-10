Cascallares: “Estamos construyendo dos nuevos natatorios para Brown”

Durante una de sus recorridas por los barrios y las localidades de Almirante Brown, Mariano Cascallares supervisó los avances de las obras del nuevo Polideportivo con Natatorio Cubierto y Climatizado en Barrio Lindo, en la localidad de Malvinas Argentinas, que acercará importantes servicios a la comunidad. En ese marco, Cascallares indicó que en este momento “estamos construyendo dos nuevos natatorios para Almirante Brown: uno en Malvinas Argentinas y el otro muy cerca del límite entre Rafael Calzada y Claypole, sobre la calle Güemes. Estas obras nos permitirán seguir sumando infraestructura deportiva que le mejora la calidad de vida a nuestros vecinos”, añadió. La visita a la obra de Malvinas Argentinas se llevó adelante en el predio ubicado en las calles Pasteur y Lapacho, donde se levanta un edificio con una superficie de 2.500 metros que albergará a un natatorio semi olímpico de 15×25 metros con seis andariveles y un playón deportivo multifunción para la práctica de fútbol, básquet y vóley, además de vestuarios, módulos sanitarios y servicios. Este importante espacio tendrá una segunda pileta más pequeña, de 4×12 metros de poca profundidad pensada para los más chicos, todo con un entorno totalmente climatizado y techado con una cubierta metálica fija. La parte exterior está lindante a la Plaza Malvinas Argentinas para el uso comunitario, potenciando el espacio público y la vinculación social, además de veredas perimetrales, parquización e iluminación. “Seguimos recorriendo obras en Almirante Brown. Esta vez en Barrio Lindo, donde primero hicimos un Centro Integrador Comunitario, luego una Unidad Sanitaria y ahora estamos construyendo un Jardín de Infantes y este nuevo Polideportivo que se suma al histórico de Ministro Rivadavia y a otro nuevo que estamos creando en Rafael Calzada”, explicó Mariano Cascallares. En esa línea, sostuvo que “se trata de un espacio muy importante que trabajará con las escuelas e instituciones intermedias para fomentar el deporte y la natación, ejes que potencian la salud y también la inclusión”.

Both comments and pings are currently closed.