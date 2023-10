Katopodis, Cascallares y Fabini participaron de un festival en la nueva Plaza Malvinas y recorrieron las obras del polideportivo

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, participó junto a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani, de la jornada de concientización ambiental “Festival por un Barrio + Lindo” en Malvinas Argentinas. Allí recorrieron la nueva Plaza Malvinas y el avance de las obras del Polideportivo con Natatorio en dicha localidad browniana. En efecto, en la renovada Plaza Malvinas se colocó nuevo equipamiento, espacios deportivos y lugares de esparcimiento junto a la parquización y la forestación. Allí también avanza la construcción del nuevo Polideportivo de Malvinas Argentinas que incluye un natatorio similar al que también se está construyendo en Rafael Calzada sobre la calle Güemes. La actividad encabezada por Katopodis, Cascallares y Fabiani se llevó adelante en la nueva “Plaza Malvinas Argentinas”, ubicada en el cruce de Quebracho y Luis Pasteur, donde además se realizó una jornada de forestación con especies nativas junto a los vecinos y a las instituciones locales. Todo comenzó en el Centro Integrador Comunitario (CIC) local con charlas sobre reciclado para jardines de infantes y escuelas primarias y continuó en el flamante Parque Malvinas con shows de la Orquesta Escuela de Almirante Brown, y un baile de estudiantes de sexto año de la Escuela Primaria N°61. Posteriormente junto a veinte instituciones locales se realizó la forestación con especies nativas en el nuevo espacio verde, en el cual cada una de las instituciones apadrinó y nombró a un árbol de forma simbólica. La distendida actividad continuó también con un show de zumba, un espectáculo llamado “Reciclados” pensados para los más chicos, un show de la banda de cumbia “5 Estrellas” de la Escuela Secundaria N°33, un show de títeres y muestra de combate marcial y finalizó con un desfile tradicionalista del Barrio Canario. “Estamos muy felices de compartir esta hermosa jornada junto a Gabriel (Katopodis) y a todos nuestros vecinos de Barrio Lindo. Todas estas obras que estamos viendo son posibles gracias a la articulación constante entre el Municipio de Almirante Brown y el Gobierno Nacional”, subrayó Mariano Cascallares. Cabe remarcar que durante la jornada hubo también stands informativos del Centro de Atención Primaria para la Salud (CAPS) Nº 3; de la Dirección de Reciclado; la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat; del Centro de Integración Comunitario Malvinas; y de la Subsecretaria de Mujeres, Diversidad y Niñeces. También del Dispositivo de abordaje para consumos problemáticos “Panal”; del Instituto Municipal del Deporte; del Bibliomóvil; del Espacio Ronda; del Instituto Municipal de las Culturas y de la Universidad Nacional Guillermo Brown. De la actividad participaron el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; el subsecretario de Desarrollo y Planificación Urbana Territorial, Pablo Scibilia; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; la subsecretaria de Gestión Urbana, Carla Ortwein, y la delegada Antonella Napoli. Nueva Plaza La “Plaza Malvinas Argentinas” está ubicada en la localidad de Malvinas Argentinas y fue realizada en un predio anexo a las 573 viviendas que se construyen en Barrio Lindo, cercana al CAPS y al nuevo Jardín de Infantes que está en construcción. El predio de 24.500 metros cuadrados, está delimitado por las calles Lapacho, Luis Pasteur, Quebracho y Pino, y cuenta actualmente con el equipamiento municipal Eccos en una de sus esquinas. El proyecto se compone de una plaza multideporte que incluirá a futuro el natatorio y polideportivo Malvinas Argentinas sobre el predio. k

Both comments and pings are currently closed.