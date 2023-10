Cascallares acompañó a 500 niños de jardines de infantes en una actividad recreativa

Mariano Cascallares y Juan Fabiani acompañaron a cerca de 500 niños y niñas pertenecientes a una decena de Jardines de Infantes de nuestro distrito durante el evento “CEF KIDS”, realizado en la Plaza Brown, el cual incluyó un amplio abanico de juegos y actividades en el marco de la Educación Inicial. La actividad con los Centros de Educación Física (CEF) consistió en la realización de juegos y también una merienda compartida, en un trabajo articulado con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local y la Dirección de Educación Física bonaerense. En este sentido, durante la jornada –que se dividió en turnos a la mañana y a la tarde- se realizaron juegos por estaciones de tres horas utilizando la temática “Los Piratas”. Los CEF tienen como principal misión promover y posibilitar la inclusión, procurando atender y ofrecer una educación permanente con propuestas de actividades corporales y motrices, recreacionales y saludables. Entre las prácticas que se llevan adelante se encuentran ludomotrices, acuáticas, gimnásticas, expresivas, deportivas, en relación con el ambiente natural, entre otras que varían según la impronta de cada Institución Cabe recordar que en Almirante Brown hay dos espacios con estas características, el CEF N°56 de Claypole y el 191 de Glew. “Estamos muy contentos de compartir esta actividad recreativa junto a los Jardines de Infantes de Almirante Brown. Queremos agradecer a los Centros de Educación Física por la tarea que desarrollan y especialmente a las maestras y a todos los equipos docentes”, remarcó Mariano Cascallares. De la actividad participaron niños y niñas pertenecientes a los jardines N°901, N°902, N°906, N°907, N°908, N°912, N°920, N°926, N°947 y N°956, además del secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola y la subsecretaria Paula Falcón. También dijeron presente el jefe Regional de Educación, Leonardo Lafflitto, y la jefa Distrital, María Inés Centurión, junto a inspectores y docentes de la comunidad educativa de Almirante Brown, entre otros

Both comments and pings are currently closed.