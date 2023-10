Histórico: Se pone en marcha el Polo Judicial de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que, gracias a la articulación con el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, se está poniendo en funcionamiento progresivamente el nuevo Polo Judicial de Alte Brown en Rafael Calzada, que permitirá descentralizar los trámites judiciales y acercar la administración de Justicia a los vecinos. Se trata de un nuevo establecimiento ubicado en la avenida San Martín y la calle Altamira, cuya primera etapa se está poniendo en marcha de modo progresivo y que dependerá administrativamente del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En el lugar funcionarán cuatro Unidades Funcionales de Instrucción (UFI) y dos Unidades Funcionales de Defensa, es decir cuatro Fiscalías y dos Defensorías, además de un Juzgado de Garantías. También contará con un Centro de Recepción de Denuncias. Este avance es trascendental porque permite descentralizar la Justicia y acercarla a los vecinos y vecinas de Almirante Brown, generando mayor eficacia y celeridad en los procesos judiciales. “Lo planificamos y lo estamos concretando. Gracias a la gestión del Municipio de Almirante Brown y al trabajo articulado con el Poder Judicial bonaerense, gradualmente comenzará a funcionar este nuevo Polo Judicial que descentralizada la Justicia y la acerca a nuestros vecinos”, explicó Mariano Cascallares. En esa línea, completó: “Se trata de una primera etapa en este proceso de descentralización de la Justicia, en el que próximamente se irán sumando nuevos espacios administrativos”. Cabe mencionar también que en el lugar sólo funcionarán oficinas administrativas judiciales y no será un espacio donde se alojen personas detenidas. Para tales fines, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ya puso en funcionamiento una nueva alcaidía en la localidad de Burzaco -detrás del Parque Industrial- para el alojamiento transitorio de personas involucradas en procesos penales. Nueva alcaidía en Burzaco Se trata de un moderno espacio de 5.600 metros cuadrados y que suma 312 plazas distribuidas en tres módulos de cuatro pabellones cada uno. Además, cuenta con aulas y talleres para la formación educativa y laboral; un salón de usos múltiples y espacios para la vinculación familiar, con el objeto de continuar disminuyendo la tasa de reincidencia. Esta nueva alcaidía tiene como principal objetivo terminar con las cárceles instaladas dentro de las comisarías, brindando mejores condiciones para la detención transitoria y un contacto más sencillo para las familias.

Both comments and pings are currently closed.