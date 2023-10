Tolosa Paz, Cascallares y Fabiani recorrieron un polo productivo y supervisaron el nuevo equipamiento municipal

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, junto a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani supervisaron el nuevo equipamiento urbano para los barrios de Almirante Brown, entre el que se encuentra nuevos puentes peatonales de 12 metros de longitud, refugios para colectivos, pérgolas, gradas, mesas, bancos y bicicleteros. En la misma jornada visitaron el Polo Productivo Textil de la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (FUNCAT), donde recorrieron el nuevo galpón inaugurado hace pocos días y el cual cuenta con maquinaria específica de corte, costura y bordado, exposición de procesos integrados y de alta tecnología. Allí fueron recibidos por Martín Villalba, presidente de FUNCAT, un importante espacio de trabajo asociativo, cooperativo e inclusivo que promueve la autogestión y solidaridad, apostando a la industrialización y el cuidado del medio ambiente Luego se trasladaron al Ecopunto de Áridos y Poda ubicado en el Parque Industrial de Burzaco, un espacio construido para poder procesar ese tipo de residuos y dejar de mandar a enterrar esos materiales al CEAMSE. En el mismo funcionan la máquina de áridos y cinco chipeadoras de ramas. Este espacio fue el escenario para la supervisión del nuevo equipamiento urbano que fue otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) mediante la firma de un convenio el pasado 13 de septiembre. Entre el mobiliario entregado se encuentran puentes 15 peatonales de 12 metros de longitud, 10 refugios para colectivos, 20 pérgolas, gradas, mesas, 10 bancos y 10 bicicleteros que serán instalados en 26 barrios de Almirante Brown, los cuales fueron fabricados por TANDANOR. “Estamos muy contentos de recibir a Victoria (Tolosa Paz) una vez más, en este caso recorriendo el polo productivo del FUNCAT y haciendo formal la entrega de equipamiento urbano muy importante para los barrios populares de Almirante Brown para seguir potenciando su urbanización”, subrayó Mariano Cascallares, quien destacó el trabajo y acompañamiento del Gobierno Nacional. De la jornada participaron la secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, y la subsecretaria de Gestión Urbana, Carla Ortwein.

