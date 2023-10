Sergio Massa, tras el debate: “Vinieron con mucha chicana, pero sin propuestas”

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, tuvo un breve intercambio con C5N a la salida del Debate 2023 que se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA. “Muy tranquilo, proponiendo, sin leer; contándole a la gente cuál es el país que imagino”, manifestó el candidato presidencial de UxP. Y agregó: “Así que la verdad, es estoy muy tranquilo y contento con el resultado. Vinieron con mucha chicana, pero propuestas para resolver los problemas de los argentinos ninguna”. Sobre los ataques de Patricia Bullrich, Sergio Massa manifestó: “No alcanza con tener lenguaje vulgar para que la gente interprete una idea”. Al ser consultado por el periodista de C5N Lautaro Maislin sobre su ministro de Economía en caso de ganar las elecciones, el tigrense esquivó las respuesta y solo expresó riéndose: “Chau, gracias”.

