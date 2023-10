La Cancillería le recomendó a los argentinos que abandonen Israel

La Cancillería le recomendó este domingo a los argentinos que estén en Israel y que tengan pasajes aéreos o puedan comprarlos que “aborden cuanto antes los vuelos comerciales disponibles” y salgan de ese país. Además, indicó que el Consulado de la Argentina en Tel Aviv está elaborando un registro de los ciudadanos argentinos que se encuentren en territorio de Israel y “puedan llegar a requerir una evacuación” a raíz del ataque de Hamas. “Por este motivo, se solicita a las y los connacionales que consideren que puedan estar en dicha situación que informen su Apellido, Nombre, DNI, teléfono, lugar donde se encuentran, contacto de un familiar, condición médica (si la tuviere) y eventuales datos de interés, directamente al correo: consultasargentinosisrael@mrecic.gov.ar”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Santiago Cafiero. También recomendó que “todos los nacionales que tengan pasajes aéreos, o que puedan comprarlos, aborden cuanto antes los vuelos comerciales disponibles desde el Aeropuerto Ben-Gurion, que -según indicó la Cancillería- continúa operando”. Según medios internacionales, Hamas dijo que bombardeó el aeropuerto pero no hubo información oficial sobre el cese de operaciones de la aeroestación, aunque algunas empresas suspendieron vuelos, otras los reprogramaron y otras continuaron con sus actividades. El Consulado General en Tel Aviv tiene disponible el teléfono de guardia consular de emergencias: + 972 52 597 8359.

