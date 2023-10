Este domingo sigue la “Expo feria” en la granja con circuitos de viveros y flores, shows y atracciones

Miles de vecinas y vecinos disfrutaron este sábado de la “EXPO FERIA” en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia. Mientras tanto, hoy domingo de 10 a 18 horas continúa la propuesta destinada a todas las familias en una jornada marcada por el buen tiempo y el sol. En el predio que el Municipio de Almirante Brown posee en la avenida Juan B Justo N° 1000, en el área rural de nuestro distrito, los visitantes podrán seguir disfrutando de las ferias de emprendedor@s y de productor@s locales, de shows culturales y presentaciones artísticas, circuito de viveros y de flores, además de un colorido paseo gastronómico. Pero además están a disposición todas las atracciones de la Granja Educativa Municipal, que incluye estacionamiento e ingreso gratuitos para el público en general. Mariano Cascallares y Juan Fabiani recorrieron ayer el predio dialogando con los productores y con las y los visitantes, al tiempo que se sorprendieron gratamente con la enorme cantidad de productos de calidad que se exponen y ofrecen a precios accesibles al evitarse los intermediarios. “Invitamos a nuestras vecinas y vecinos a disfrutar este domingo 8 de octubre de la Granja, este espacio que construimos para la formación y el esparcimiento de nuestra gente. Hay todo un equipo preparado para recibirnos y hacerlos pasar una hermosa jornada”, indicó Mariano Cascallares.

