Cuál es la nueva herramienta que tendrán los candidatos en el debate presidencial

Después del primer debate presidencial, la Cámara Nacional Electoral implementó una nueva herramienta que podrá ser utilizada por los cinco candidatos. Se trata del “botón rojo” y ya explicaron qué función tendrá y en los momentos en los que los funcionarios que aspiran a presidente en las próxima elecciones podrán utilizarlo durante el cara a cara. Qué función tendrá y en qué momentos podrán implementar el botón rojo en los que los funcionarios que aspiran a presidente en las próxima elecciones podrán utilizarlo durante el cara a cara. Según indicó la CNE, esta herramienta servirá para la sección de “derecho a réplica” del debate en el que estarán Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti. Cada uno de ellos tendrán cinco oportunidades para hacer uso de la palabra, en tanto y cuanto sea directamente aludido en el discurso del otro competidor. El reglamento oficial señala que “si durante la exposición de un candidato se sienten aludidos por la exposición o por el mero derecho a réplica, por medio de un mecanismo automatizado pueden solicitar el derecho a réplica y contarán con hasta 45 segundos cada uno al finalizar la exposición, para su realización”. Y explica: “Mientras que uno de los candidatos se encuentra en uso de la palabra, es cuando se puede solicitar el “derecho a réplica” por medio de la activación de un botón con luz que solo observa el candidato solicitante y que informa la solicitud al control y a los designados por los candidatos. De esta manera, respetando el orden de solicitudes, el control le da aviso a los moderadores para que le de tiempo al solicitante”.

