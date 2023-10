Cascallares acompañó a jovenes que participaron del programa “Un Dia como Concejal”

Mariano Cascallares y Juan Fabiani acompañaron a estudiantes de escuelas secundarias de Almirante Brown, quienes visitaron el Concejo Deliberante local y participaron de la iniciativa “Concejales por un Día” para poner en valor el respeto por la Democracia y conocer en profundidad el funcionamiento de las instituciones. La jornada se llevó adelante en el recinto del Deliberativo donde en primer lugar los estudiantes de 1° a 5° de establecimientos secundarios realizaron una recorrida y luego mantuvieron reuniones de comisión vinculada a distintos temas de la actualidad local. En este sentido, entre los ejes democráticos que se abordaron estuvieron “jóvenes y empleo”, “participación estudiantil e inclusión educativa”, “género y diversidad”, “derechos humanos e integración regional” y “compromiso ambiental”. Posteriormente, los estudiantes se pusieron en la piel de los concejales y concejalas y llevaron adelante una sesión parlamentaria que los invitó a poner en valor el respeto por la democracia estimulando a una ciudadanía más comprometida. “Muchas veces se usa la frase ‘los jóvenes son el futuro’ y, si bien es totalmente cierto, nosotros estamos convencidos que también son nuestro presente. Por eso, celebramos todas las actividades que impulsamos para escucharlos, intercambiar opiniones y potenciar el valor de la palabra y el diálogo, esta vez conociendo de primera mano las herramientas democráticas de Almirante Brown”, explicó Mariano Cascallares. La actividad se enmarcó en el programa “Jóvenes Ciudadanxs”, una iniciativa que se desarrolló con el objetivo de promover espacios de participación y canales de diálogo para los y las jóvenes en cuestiones relativas a su propio desarrollo educativo y en la reflexión de las políticas públicas dirigidas a ellas y ellos. De la jornada participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, y la presidenta del Instituto Municipal de la Juventud, Micaela Ortiz, entre otras autoridades.

