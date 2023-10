Desde diciembre de 2019 se incorporaron 1,2 millones de personas al trabajo en blanco

Es la racha más prolongada de, al menos, los últimos 14 años, seguida por la que se extendió por 28 meses entre septiembre de 2009 y diciembre de 2011. El segundo trimestre de este año arrojó la tasa de empleo más elevada (44,6%) y la de desempleo más baja (6,2%).

