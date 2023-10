Con ferias, paseo gastronómico y shows en vivo llega la “Expo Feria” a la Granja Educativa Municipal

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este sábado 7 y domingo 8 de octubre una nueva edición de la “Expo Feria” en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, donde con entrada libre y gratuita, habrá ferias de emprendedores, patio de comidas, shows en vivo y numerosas actividades al aire libre. Las dos jornadas se realizarán de 10 a 18 horas en el espacio ubicado en Juan B. Justo N° 1000, y la propuesta incluye la presencia de la Feria de Productores Rurales, la Feria de Mujeres Emprendedoras y la Feria Mipyme, además de shows en vivo y patio de comidas con una amplia oferta gastronómica. En esta oportunidad, que representa un plan ideal para disfrutar de actividades al aire libre, habrá también un Circuito de Viveros con plantas y flores, insumos y también venta directa de productores, además de visitas y actividades por el interior de la granja. En este sentido, desde las 12 habrá un taller de armado de plantines; a las 15 horas, uno de uso de plantas aromáticas, y desde las 16 se llevará adelante una entrega de semillas y plantines. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a participar de una nueva edición de la Expo Feria junto a nuestros emprendedores, productores rurales, visitas guiadas por la granja, shows en vivo y muchas propuestas más para pasar una tarde en familia y amigos”, remarcó Mariano Cascallares. La Expo Feria es organizada por el Municipio de Almirante Brown a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación profesional, y en los distintos espacios los visitantes encontrarán una amplia variedad de productos elaborados regionalmente. Entre ellos, quesos y chacinados, además de plantas ornamentales, de estación y flores de corte; artículos de diferentes rubros realizados por mujeres trabajadoras autogestivas y una muestra de artesanos con trabajos en talabartería, platería, cerámica y telar.

