Zoonosis Brown castró y vacuno a 500 perros y gatos en una sola jornada

El Municipio de Almirante Brown, a través del Centro de Sanidad Animal y Zoonosis que funciona en Burzaco, informó que llevó a cabo un operativo de castración, vacunación antirrábica y desparasitación masiva a 500 perros y gatos de nuestro distrito. La jornada especial se llevó a cabo en el contexto de las actividades que realiza la Comuna por el 150° aniversario del Partido de Almirante Brown. Con turnos ya asignados y sin turno -por orden de llegada-, en total se realizaron 205 castraciones (machos y hembras preñadas o en celo), además de 5 cirugías especiales, se aplicaron 211 vacunas antirrábicas y se llevaron adelante 79 consultas veterinarias incluyendo desparasitaciones. En total durante la jornada se efectuaron un total de 500 prestaciones. “En el 150° aniversario de nuestro distrito seguimos trabajando por el bienestar de toda la comunidad, sumando también nuevos operativos gratuitos de castración y vacunación contra la rabia para nuestros animales”, expresó Mariano Cascallares, que hizo hincapié en el compromiso del Municipio de Almirante Brown por la salud y el control ético de la población de gatos y perros. Es para destacar que la mencionada actividad se suma al operativo de Sábados Saludables del último 30 de septiembre que tuvo lugar en la localidad de Glew, donde se realizaron 175 castraciones, se aplicaron 215 vacunas antirrábicas y se efectuaron 37 consultas veterinarias. En esta ocasión se registraron 427 prestaciones destinadas a perros y gatos. De ese modo, solo en dos jornadas se llevaron adelante más de 900 asistencias. Vale recordar la importancia de la castración de felinos y caninos (machos y hembras), además de la vacunación y la desparasitación ya que dichas prácticas permiten no solo evitar nacimientos de cachorros que no encontraran un hogar, sino también la prevención de varias zoonosis (enfermedades de origen animal transmitidas a humano). Zoonosis Brown constituye una institución modelo y Almirante Brown es el primer municipio no eutanásico de toda la provincia de Buenos Aires.

Both comments and pings are currently closed.