Imputaron a Insaurralde por presunto lavado de dinero y pidieron inhibir sus bienes

El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió que se investigue al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto lavado de dinero y que se le inhiban sus bienes, a la vez que requirió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, informaron fuentes judiciales. Las medidas solicitadas por la fiscalía alcanzan también a la modelo Sofía Clérici, con quien Insaurralde estuvo de paseo en Marbella, España, según imágenes conocidas días pasados y difundidas por la mujer. El impulso de la acción judicial requerida por el representante del Ministerio Público se produjo en la denuncia presentada por el abogado Gastón Marano, representante de Gastón Carrizo, uno de los imputados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal pidió en su dictamen el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil y de las declaraciones juradas de Insaurralde y requirió información sobre sus ingresos y egresos del país, así como los recibos de sueldo del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. Asimismo, requirió que les inhiban los bienes al exfuncionario provincial y a Clérici y el apartamiento del juez federal Federico Villena, quien recibió la primera denuncia contra Insaurralde, por presunta amistad con el imputado. Además, según las fuentes, Mola planteó que la primera esposa de Insaurralde, Liana Toledo, es prosecretaria del juzgado de Villena, con lo cual fundamentó la posibilidad de “parcialidad” de parte del magistrado. Ahora Villena debe decidir si se aparta de la pesquisa y, en caso de no hacerlo, la Cámara Federal de La Plata debe decidir el juez que se quedará con el expediente. Mola es el fiscal que, junto con su colega Diego Luciani, impulsó la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la causa “Vialidad”, en el cual la expresidenta fue condenada a seis años de prisión por fraude con la obra pública, en un fallo que aún no está firme. Otras denuncias contra Insaurralde por la presunta comisión de delitos como lavado de dinero fueron presentadas ante los jueces federales de La Plata Ernesto Kreplak y de la Capital Federal Julián Ercolini, una de ellas del diputado nacional de JxC José Luis Espert y otra del diputado nacional de esa alianza Ricardo López Murphy.

