Martín Insaurralde renunció a su candidatura a concejal de Lomas de Zamora por el escándalo del yate

Martín Insaurralde desistió hoy a su candidatura a concejal de Lomas de Zamora tras haber renunciado el fin de semana a su cargo de jefe de Gabinete bonaerense a raíz del escándalo que desataron sus vacaciones en Marbella, que incluyeron la navegación en un yate de lujo junto a una modelo y cuantiosos gastos. El intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia encabezaba la nómina de ediles, una lista que lleva como candidato a intendente a Federico Otermín, su mano derecha, que actualmente está bajo la lupa por el caso de las tarjetas de débito de la Cámara de Diputados bonaerense, que preside. Insaurralde será reemplazado al tope de la nómina por quien actualmente está en su lugar en la intendencia, de forma interina. Se trata de Marina Lesci, una dirigente también de su confianza. El corrimiento del exfuncionario provincial habilita el ingreso de un suplente en el último lugar de la lista, puesto que será para Pablo Gomelsky. El puesto de primer concejal, que Insaurralde ostentaba en la lista, es estratégico. El candidato que ocupa ese lugar es el primero en la línea de sucesión del intendente, lo reemplaza en caso de que deba abandonar el cargo. Insaurralde presentó el sábado por la noche su renuncia al cargo, tras el escándalo que provocó la difusión de fotografías y videos en los que apareció junto a una modelo a bordo de un lujoso yate en las aguas del mar Mediterráneo. La modelo Sofía Clerici difundió en sus redes sociales, además, muy costosos regalos. “Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy [por ayer] mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”, sostuvo Insaurralde en un breve comunicado que difundió el sábado.

