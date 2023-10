Cascallares y Fabiani participaron del “Burzaco Matsuri” junto a miles de vecinos

La 13° edición del Burzaco Matsuri convocó a miles de vecinas y vecinos que pasaron y disfrutaron de un domingo de sol participando de la celebración organizada en el Campo Kyowaen por la Asociación Japonesa de Burzaco. En ese contexto, Mariano Cascallares y Juan Fabiani dijeron “presente” junto a una parte del equipo Municipal destacando la importancia de continuar fortaleciendo los lazos de amistad entre la comunidad argentina y la japonesa de Almirante Brown. Durante la actividad, las autoridades municipales compartieron el escenario con el presidente de la Asociación Japonesa de Burzaco, Morikazu Hamasaki; con el vicepresidente Gaja Masateru y con el embajador del Japón en la Argentina, Yamauchi Hiroshi. También intercambiaron inquietudes dialogando con las familias que participaban de la colorida actividad en la localidad de Burzaco. Entre las atracciones que se presentaron este domingo, se destacaron la presentación de grupos de tambores, danzas y música tradicional japonesa. Como ocurre todos los años para esta fecha, también hubo muestras de las comidas típicas niponas, además de numerosas actividades artísticas y culturales. Acompañaron en este evento regional a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola.

