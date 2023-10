Una multitud celebró en plaza Brown el 150 aniversario, hoy tocan “Estelares” y David Lebon

Ayer por la tarde y bien entrada la noche una verdadera multitud le dio brillo y color a la conmemoración del siglo y media de vida de Almirante Brown. Los vecinos fueron los protagonistas de las ferias, las propuestas culturas y gastronómicas, y del cierre a toda música y tecnología. Los eventos en conmemoración del 150° aniversario de Almirante Brown se iniciaron por la mañana en la Plaza Brown con el Acto Oficial, continuaron con la presentación de bandas de música en el escenario principal, a lo que le sucedió un Show de Mapping de 3D y 4D en el frente del Palacio Municipal. Poco después miles de vecinas y vecinos disfrutaron pasadas las 21,30 horas del esperado recital de Las Pastillas del Abuelo. Allí una multitud vibró con los clásicos de la banda al tiempo que la cantó con mucha emoción el feliz cumpleaños a nuestro querido distrito. Minutos antes, los presentes en la Plaza Brown de Adrogué presenciaron el Show de Mapping que repasó los acontecimientos históricos de la creación de Almirante Brown enumerando sus personalidades más reconocidas, los deportistas famosos, el potencial de las doce localidades, los programas Descubrí Brown y Brown Verde, como también las obras en marcha. Mientras tanto hoy domingo desde las 19 horas se presentará “Estelares” y una hora y media más tarde llegará el turno de David Lebon con sus clásicos. Además durante toda la jornada en la Plaza Brown habrá ferias, actividades culturales y los tradicionales Fuck Trucks. Mariano Cascallares invitó a las vecinas y vecinos “a seguir participando de las actividades para conmemorar juntos este 150 aniversario de nuestro querido distrito”, al tiempo que destacó que hay innumerables propuestas para toda la familia y para disfrutar con amigos.

