El “Parque Ramón Carrillo” se consolida como pulmón verde de Alte Brown

A una semana de su inauguración, cientos de vecinas y vecinos ya recorrieron las instalaciones del Parque Saludable Ramón Carrillo (Quinta Villa Antares), un pulmón verde de cuatro hectáreas ubicado entre las localidades de Rafael Calzada, Burzaco y Adrogué que abrió el Municipio de Almirante Brown con la llegada de la Primavera. El Parque Saludable Ramón Carrillo constituye un pulmón verde urbano con una gran riqueza arbórea y natural. Allí, en una intervención que preservó la riqueza natural e histórica del espacio, el Municipio colocó un cerco perimetral, luces con tecnología Led, aparatos de salud para realizar actividades aeróbicas e infraestructura para el esparcimiento además de baños públicos para los visitantes. “Además en este espacio declarado “Patrimonio Forestal” browniano construimos un circuito de 2700 metros lineales para los caminantes, el instalamos senderos perimetrales además de bancos para descansar y relajarse ya que el lugar posee una enorme riqueza arbórea y de aves”, contó Mariano Cascallares. Se mostró entusiasmado porque “logramos recuperar y poner en valor a la Quinta Villa Antares creando un nuevo espacio moderno, seguro y con todo el equipamiento para que puedan disfrutar las familias de nuestro distrito”, aseguró Cascallares. La Comuna browniana informó que el Parque Saludable Ramón Carrillo tiene abiertas sus puertas de domingos a martes entre las 8 y las 20 horas. Se trata de un pulmón verde recuperado en medio de una zona urbana que cuenta con todos los servicios. Este Parque ya es una realidad que se enmarca en la política y en las acciones municipales de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos de nuestro distrito en las localidades y en los barrios.

