Aumentó el precio de la VTV: cuánto cuesta hacerla en Buenos Aires

Ya entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario para la realización de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) el trámite obligatorio que permite la circulación de los vehículos. el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires anunció que desde este viernes 22 se actualizaron los valores y renovar la oblea de vehículos livianos pasó de costar 6.400 pesos a 9.870 pesos, lo que implica una suba del 50%. Cuáles son los nuevos precios para hacer la VTV en la provincia de Buenos Aires Como se nombró con anterioridad, Con los nuevos valores, el nuevo cuadro tarifario quedó de la siguiente manera: Motos: 2.961 pesos

Vehículos livianos (hasta 2.500Kg): 9.870,35 pesos

Vehículos pesados (más de 2.500 Kg): 17.766,62 pesos

Remolques, semiremolques y acoplados (hasta 2.500Kg): 4.935,17 pesos

Remolques, semiremolques y acoplados (más de 2.500 Kg): 8.883,31 pesos Los vehículos de uso municipal y bomberos realizan la renovación de la oblea sin costo y en el caso de los vehículos de discapacitados, la verificación es gratuita. Cómo saber cuándo hay que hacer la VTV El último número de patente coincide con el mes en el que hay que hacerla. Quedan al margen enero y diciembre, meses que se dejan libres para personas con la oblea vencida. Patentes terminadas en 0: vencen el 31 de octubre.

Patentes terminadas en 1: vencen el 30 de noviembre.

Patentes terminadas en 2: vencen el 28 de febrero.

Patentes terminadas en 3: vencen el 31 de marzo.

Patentes terminadas en 4: vencen el 30 de abril.

Patentes terminadas en 5: vencen el 31 de mayo.

Patentes terminadas en 6: vencen el 30 de junio.

Patentes terminadas en 7: vencen el 31 de julio.

Patentes terminadas en 8: vencen el 31 de agosto.

Patentes terminadas en 9: vencen el 30 de septiembre.

